O Rio Branco de Americana trouxe esta semana

uma camisa comemorativa antes da estreia no Campeonato Paulista de Futebol.

A Camisa comemorativa do Rio Branco Esporte Clube em alusão ao AEC já está disponível em nossa loja no Estádio Décio Vitta.

Aproveite o Tigre Day no sábado(20/01) e adquira este lindo manto rio-branquense.

ESTREIA

O primeiro compromisso do Tigre em 2024 será o Campeonato Paulista da Série A4, onde estreia no dia 28 de janeiro (domingo), contra o Penapolense, no Estádio Municipal Tenente Carriço.

