O ex-presidente e candidato à reeleição Donald Trump

venceu as prévias republicanas do estado de Iowa, conhecidas como “caucus” – o primeiro “termômetro” da corrida presidencial dos EUA. Isso com 99% dos votos apurados.

“Eu realmente acho que agora é hora de todos, nosso país, se unirem”, disse ele. “Queremos nos unir, seja republicano, democrata, liberal ou conservador”.

A CNN projeta a vitória oficial de Trump, que já garantiu mais de 50% dos votos (20 delegados), contra 21% do governador da Flórida, Ron DeSantis (8 delegados), e 19% da ex-governadora do Carolina do Sul, Nikki Haley (7 delegados). Em terceiro lugar, aparece o empresário Vivek Ramaswamy, com 7% dos votos (3 delegados)

DeSantis e Haley devem terminar oficialmente em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A primeira prévia do partido Democrata, do qual o atual presidente dos EUA, Joe Biden, faz parte, será no dia 23 de janeiro em New Hampshire.

