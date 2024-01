PagueMenos fecha 2023 com 2,45 mil novos funcionários

A Rede de Supermercados PagueMenos encerra 2023

com resultados positivos, contando agora com aproximadamente sete mil colaboradores distribuídos em 36 lojas, setores Administrativo, Centro de Distribuição e Entreposto de Carnes. Somente neste ano, mais de 2.450 novos profissionais foram integrados à equipe.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Destacando-se com a inauguração de duas novas unidades, em Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, a Rede não apenas expandiu sua presença, mas também impulsionou o desenvolvimento econômico e social desses municípios. Os processos seletivos envolveram mais de mil pessoas, resultando na geração de aproximadamente 400 empregos diretos, além dos indiretos.

A valorização dos colaboradores é uma prioridade para a Rede de Supermercados Pague Menos, que oferece não apenas uma remuneração e benefícios competitivos, mas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. “Temos treinamentos internos como programa de formação de liderança (líderes e gerentes trainees), com treinamentos técnico e comportamentais para o desenvolvimento dos mesmos, além de treinamentos específicos de liderança para coordenadores, gerentes e diretores. Também temos o programa de formação de açougueiros, treinamentos voltados a normas de segurança do trabalho e a Universidade Corporativa Supermercados Pague Menos, uma plataforma online com conteúdo para que os colaboradores acessem e busquem seu desenvolvimento, como por exemplo, livros, cursos, podcasts, vídeos, pílulas do conhecimento”, explica Danielle Gomes de Lima, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Rede de Supermercados Pague Menos. “Para 2024, teremos novas plataformas de aprendizagem online, além de novos programas de formação, como por exemplo, formação de padeiros”, complementa.

É válido ressaltar que as oportunidades de emprego em todas as unidades da Rede de Supermercados Pague Menos são divulgadas no site oficial (superpaguemenos.com.br/vagas/s) e no LinkedIn (linkedin.com/company/paguemenos). Além dos meios de comunicação oficiais, o Pague Menos divulga suas vagas em Instituições e PAT da cidade na qual será realizada as contratações, além de feiras de oportunidade de emprego que participam.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados PagueMenos está entre as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 6.900 colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP