Michelle Bolsonaro chora na manifestação de 7 de Setembro e diz que Bolsonaro não pôde ir porque está com uma tornozeleira eletrônica.

Em pleno 7 de Setembro, dia que marca os 203 anos da Independência do Brasil, a Avenida Paulista foi tomada por apoiadores de Jair Bolsonaro que pediram anistia ao ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar, enquanto ele é julgado pelo STF por participação nos atos de 8 de janeiro. Além de Michelle, a bandeira A cena mais marcante foi uma bandeira gigante dos Estados Unidos erguida pelos manifestantes, que também exibiram cartazes contra Alexandre de Moraes e em apoio a Donald Trump, com a presença de Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema no ato.

