Americana promove evento com boas práticas da rede municipal de Educação

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, promove, em 18 de setembro, o evento “Relato de Boas Práticas”, reunindo projetos pedagógicos de destaque realizados nas escolas da rede municipal. Ao todo, 39 projetos inscritos por professores e gestores escolares e dez deles serão apresentados pelos autores em evento a educadores no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O principal objetivo da iniciativa é fomentar e compartilhar as práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas nas escolas, promovendo um ambiente de troca de experiências e valorização dos profissionais da rede municipal de ensino. Os trabalhos foram selecionados às cegas pela comissão avaliadora, que desconhece os nomes de todos os autores a fim de assegurar a imparcialidade no processo.

“Identificar, reconhecer e compartilhar boas práticas dá visibilidade ao trabalho de excelência desenvolvido em nossas escolas, valorizar nossos profissionais e reconhece publicamente quem faz a diferença no presente de nossas crianças, criando uma rede colaborativa e eficaz de aprendizagem e fomentando um ambiente propício à experimentação e à criatividade. tudo isso resulta na Educação de excelência proposta pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

