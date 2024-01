Microsoft quer preparar gratuitamente 5 mil profissionais de tecnologia

Microsoft, juntamente com a DIO, lançou o Bootcamp Microsoft Azure AI Fundamentals,

um curso gratuito preparatório para a certificação AI-900. O objetivo do programa é ampliar o número de profissionais que atuam no setor de tecnologia, mais especificamente na área de cloud computing e IA, e despertar o interesse nas principais ferramentas de Inteligência Artificial (IA) baseadas no Microsoft Azure, serviço de nuvem da empresa. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 19 de fevereiro. Para garantir uma vaga, basta acessar o link.

A obtenção desta certificação demonstra que o profissional tem conhecimento sobre conceitos de machine learning e IA a partir dos serviços baseados no Microsoft Azure, o que gera um diferencial tanto para o currículo quanto para possíveis oportunidades para vagas em que essa capacitação é fundamental.

O curso conta com mais de 30 horas de conteúdo teórico e prático de recursos específicos como visão computacional, classificação inteligente de imagem e inteligência de documentos com IA. O objetivo é capacitar os participantes a compreenderem os conceitos essenciais da Inteligência Artificial enquanto se familiarizam com as tecnologias do Microsoft Azure e se preparam para realizar o exame de certificação AI-900.

Serão oferecidas 5 mil bolsas gratuitas, voltadas especialmente para profissionais que querem trabalhar em tecnologia com foco em cloud (nuvem). Ao final da trilha de aprendizagem, todos aqueles que se graduarem e emitirem seus certificados ficarão disponíveis na Talent Match, a plataforma de contratação da DIO que conecta grandes talentos com as melhores oportunidades.

Ademais, os 700 estudantes que mais se destacarem durante o curso ganharão um voucher para realizarem a prova de certificação AI-900 de forma totalmente gratuita. A certificação hoje custa em torno de USD 60 dólares e será ofertada gratuitamente aos estudantes com melhor performance.

“Somente por meio da capacitação e recapacitação profissional a população brasileira poderá usufruir dos impactos positivos que a Inteligência Artificial está trazendo para a sociedade. O Brasil tem um gap de mão de obra no mercado de tecnologia, por meio dessa iniciativa, queremos ajudar a mitigar essa questão e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades econômicas desenvolvendo talentos para o mercado de TI.”, destaca Lucia Rodrigues, líder de filantropia da Microsoft Brasil.

Sobre a DIO

Fundada em 2018, a DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 1 milhão profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) tem como missão empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. Presente em 190 países, com 122 subsidiárias, a empresa é líder em inovação e no desenvolvimento de tecnologias promissoras, como a Inteligência Artificial (IA) e aplicações em nuvem. No Brasil há 35 anos, a Microsoft possui um ecossistema de mais de 25 mil parceiros. Desta forma a empresa mantém uma robusta estrutura de negócios, altamente eficiente, e que conta ainda com um Centro de Transparência, que visa promover a computação confiável e segura, o Laboratório de Tecnologia Avançada (ATL – Advanced Technology Lab), e o Centro de Tecnologia Microsoft (MTC – Microsoft Technology Center), em operação no Brasil desde janeiro de 2012. Com o objetivo de contribuir com ações capazes de preparar os profissionais para a economia digital, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão no País, a Microsoft também lançou em 2020 o Plano Microsoft Mais Brasil que tem, entre os seus pilares, a capacitação de profissionais para o mercado de tecnologia, condição essencial para promover a transformação digital das empresas brasileiras. Desde julho de 2020, quando foi estabelecido o plano Mais Brasil, até julho de 2023, 7,8 milhões de pessoas foram alcançadas com diferentes iniciativas de qualificação e requalificação.