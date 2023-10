Milei e o risco da aventura na Argentina

Um homem que se consulta com seu cachorro morto

pode ser o próximo presidente da Argentina. Javier Milei parece um Bolsonaro com pitadas de Zelenski (Ucrânia) e Donald Trump (EUA). Ele propõe o rompimento de relações comerciais com a China, maior investidor e comprador hoje no mundo. E ainda deve endurecer as relações com o Brasil ‘esquerdista’ de Lula.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O país corre o risco de ficar isolado no continente e seguir como pária internacional, como fez o vizinho Brasil ao longo dos anos Jair Bolsonaro.

As pesquisas mostram uma competição acirrada entre a esquerda e a direita. segundo a última pesquisa do AtlasIntel, o candidato à presidência e atual ministro da Economia, Sergio Massa (Unión por la Patria) aparece na frente das intenções de voto com 30,9%.

Já o principal concorrente de Massa, Javier Milei (La Libertad Avanza) tem 26,5% de intenção de votos.

Outras pesquisas mostram liderança de J.M. Na média, ele tem entre 32% e 33%, enquanto Massa tem entre 27% e 29%, margem bastante apertada.

A terceira colocada nas pesquisas, de centro direita, Bullrich, tem entre 24% e 26% de intenções de voto.

No segundo turno, Milei chegou a ter ampla liderança sobre Massa, mas essa vantagem caiu bastante nas últimas semanas e pode estar perto do empate.

Massa carrega contra si o peso de estar no governo com taxa de inflação altíssima.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP