Sábado de sol, foi traficar no S Manoel e rodou pra Gama

Um homem foi detido este sábado por agentes da Gama

em especial da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Americana. Os homens da lei prenderam o homem de 24 anos por tráfico de drogas no bairro São Manoel. O crime acontecia na tarde do sábado e os patrulheiros apreenderam 66 porções de entorpecentes.

A ação aconteceu por volta das 15h na Rua São Joaquim.

A equipe da Romu, subinspetor Siderlei, Montalvão e Alexandre, abordou o rapaz e, no primeiro instante, foram encontrados dez pedras de crack, R$ 79 e um celular.

Ainda no mesmo local, os agentes localizaram mais 14 porções de maconha e 42 pedras de crack.

Por fim, o homem foi encaminhado para a sede da Polícia Civil da cidade onde a autoridade presente no local determinou a prisão em flagrante.

