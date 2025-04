O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) representou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) na última quinta-feira (24) na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), realizada em Paulínia. Na pauta do encontro dos prefeitos das 20 cidades da metrópole e representantes do Governo do Estado, constou uma apresentação sobre o Programa Reconecta RMC, do Projeto Microflorestas Urbanas e do Projeto de Monitoramento de Multirriscos para Enfrentamento de Eventos Climáticos Extremos da RMC, entre outros temas de relevância para a região.

“Tivemos pautas muito importantes hoje, sobre clima. A sugestão do Conselho da RMC é que todas as cidades comecem a pensar em criar microflorestas em áreas urbanas sem uso, como forma de ajudarmos no combate ao aquecimento global. Toda medida neste sentido é importante, porque a gente sabe que a cada ano que passa a temperatura média do planeta vem subindo. E cada um de nós tem que fazer a sua parte”, afirmou Mineirinho após o encontro dos prefeitos.

O Conselho de Desenvolvimento também aprovou o projeto que propõe a instalação de 120 estações meteorológicas em toda a RMC. Serão 120 estações meteorológicas, seis em cada cidade, integradas às 21 estações do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) do IAC (Instituto Agronômico de Campinas).

A apresentação do Projeto de Monitoramento de Multirriscos para o Enfrentamento aos Extremos Climáticos da RMC foi feita pelo coordenador da Câmara Temática da Defesa Civil da RMC e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. Segundo ele, Campinas será a primeira região metropolitana do Brasil a ter uma rede como essa. O projeto atualiza e amplia os atuais alcances da rede de monitoramento meteorológico.

Pauta importante

“Outra pauta importante foi que todas as cidades da RMC terão monitoramento em tempo real para ajudar a emitir alertas e combater os impactos de enchentes. Nova Odessa será contemplada com seis destas torres de monitoramento. Enfim, Nova Odessa e todas as demais cidades do Brasil e do Mundo devem fazer a sua parte para ajudar a minimizar os impactos da ação humana no clima”, completou o vice-prefeito novaodessense.

Prefeito de Campinas e presidente do CD-RMC, Dário Saadi entende que a maioria das cidades da Região Metropolitana já sofre com a questão dos extremos climáticos, e que o sistema de monitoramento de multirriscos será um ganho para os municípios.

Nova Odessa, por exemplo, teve chuvas recordes em poucos dias entre o final de janeiro e início de fevereiro, que causaram grandes transtornos à cidade, principalmente com alagamentos e danos às estradas rurais.

“A aprovação desse projeto é muito importante para a nossa região e vamos seguir com os encaminhamentos do Fundocamp para garantir a implantação das novas estações meteorológicas, que vão em abarcar diferentes políticas ambientais, ajudar na detecção de ilhas de calor, previsão de precipitação, ventos, entre outros componentes que serão monitorados”, completou o prefeito campinense.