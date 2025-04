A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre demora no atendimento, principalmente para realização de exames, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

No documento, a parlamentar explica que o tempo de espera para atendimento ultrapassa, em muitos casos, 10 horas, sem que haja qualquer previsão ou justificativa clara e que os pacientes são orientados a não se ausentar da unidade para alimentação ou descanso, sob risco de perderem a vaga para atendimento em realização de exames ou outros procedimentos.

Fala Jacira

“É inadmissível que um paciente chegue ao Hospital Municipal e precise esperar tanto para ser atendido, sem qualquer informação ou previsão de horário. Mais grave ainda é quando a pessoa é orientada a voltar no dia seguinte às 7h da manhã e só é atendida às 5h30 da tarde, como relatado no caso de um exame de ultrassom. Situações como essa afetam diretamente a confiança da população no Hospital Municipal de Americana. Não é só a dor física é o desgaste emocional, a angústia da espera, a falta de acolhimento”, afirma Jacira.

A autora pergunta qual a justificativa de pacientes serem solicitados a comparecer à unidade de saúde logo nas primeiras horas da manhã, mas permanecerem o dia todo aguardando para serem atendidos, o que pode ser feito para que haja melhorias na comunicação com os pacientes quanto ao andamento da fila e à estimativa de espera no atendimento e se existe algum estudo ou avaliação da Secretaria de Saúde sobre o dimensionamento da equipe e a capacidade operacional do Hospital Municipal em relação à demanda atual.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira. dia 29. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Já a vereadora Leonora Périco (PL) protocolou um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre o percurso do ônibus escolar no bairro Jardim da Balsa. A parlamentar menciona que foi procurada por moradores que relatam dificuldades enfrentadas por alunos da região em relação ao transporte escolar, pois ônibus realiza parada em apenas um ponto do bairro, o que tem gerado transtornos para diversas famílias.

“Garantir o acesso digno e seguro à educação começa pelo caminho que leva os nossos alunos até a escola. Este requerimento busca justamente entender e melhorar o percurso do transporte escolar no Jardim da Balsa, atendendo às famílias que nos procuraram e reforçando o compromisso com uma educação de qualidade para todos”, explica Leonora.

A autora pergunta qual é o percurso oficial do ônibus escolar na região do bairro da Balsa; existe a possibilidade de ampliação das rotas ou inclusão de novos pontos de parada para melhor atender os alunos da região. O requerimento foi discutido e aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira, e será encaminhado à prefeitura para resposta.