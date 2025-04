Um coroa de 59 anos acabou detido por tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste este domingo. O caso aconteceu na rua Vitório Padovese por volta das 17h30 (final de tarde) no Parque do Lago. Ninguém ‘comprava’ no momento da abordagem.

Abaixo resenha da GM que terminou com a detenção do Coroa de 59 anos

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou J. 59 anos de idade, este que portava uma sacola branca em sua mão ao lado de um outro indivíduo, ao notarem a aproximação da equipe, tal indivíduo se evadiu em desabalada carreira acessando a área de mata enquanto J. Foi abordado ainda na calçada defronte a sua residência.

Submetido a busca pessoal, nada de ilícito localizado, apenas a quantia de R$100,00, já na sacola que o mesmo portava fora localizados:

-125 micro tubos contendo cocaína

-92 pedras de crack

-37 porções de maconha.

Indagado sobre os entorpecentes, o mesmo informou que havia acabado de receber os entorpecentes do individuo que se evadiu nao sabendo informar sua identidade; diante do exposto, nos deslocamos até o plantão policial onde a autoridade após tomar ciência dos fatos deliberou pela apreensão das drogas e dinheiro autuando J. Por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

