Minicampo Nova Odessa aguarda equipes

Atenção times de Nova Odessa interessados em disputar

o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2024: a Secretaria de Esportes recebe até o próximo dia 23 de fevereiro as inscrições das equipes que vão brigar pelo título. As fichas devem ser retiradas junto ao órgão, que fica no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, do Jardim Santa Rosa, durante o horário de expediente.

Serão aceitas inscrições de clubes amadores e também de grupos de amigos ou de empresas do município que praticam a modalidade. Bom lembrar que a competição de 2024 vai começar mais cedo, diferentemente dos anos anteriores.

“Demos o start da primeira competição do ano, que é o Campeonato de Minicampo. Deixamos o convite aos clubes de futebol de campo da cidade e também aos demais interessados em disputar, desde que tenham vínculo com a cidade”, explicou o secretário municipal de Esportes, Renan Reis.

A bola vai rolar a partir do início de março, com partidas previstas para acontecer nos diversos campos oficiais da cidade, inclusive o Estádio Municipal Natal Gazzetta, cujos gramados terão suas medidas “reduzidas” com fitas ou faixas pintadas para as dimensões do minicampo – como vêm acontecendo.

Para o secretário-adjunto José Henrique de Carvalho, que também é árbitro, a expectativa é grande. “Os Campeonatos vêm sendo um grande sucesso em nossa cidade, com boa participação dos clubes. E não será diferente com a edição de 2024. Estamos bem confiantes e esperamos que seja um sucesso”, comentou.

As informações do regulamento, com divisão dos grupos e tabela dos jogos, por exemplo, serão divulgadas posteriormente, quando for definida a abertura da competição.

O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, também reforçou o convite. “Todos sabem que sou um grande incentivador de todas as modalidades esportivas, porque o Esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas, tanto fisicamente como mentalmente. Por isso, não temos medido esforços em nossa gestão para apoiar e incentivar o esporte para todas as faixas etárias. Convidamos as equipes a participarem desta importante competição do Minicampo”, disse.

A sede da Secretaria Municipal de Esportes fica no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.

