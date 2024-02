Chuva causa estrago em comércio na rua do Rayon

A chuva forte que caiu na noite desta terça-feira

causou estragos em um depósito de bebidas na rua do Rayon Mollon em Santa Bárbara d’Oeste.

A proprietária do comércio contou à reportagem que o local está sem condições de trabalho por conta do excesso de barro que desceu a rua e atingiu a porta do comércio.

O NM registrou a virada no tempo no final da tarde desta terça-feira em postagem no instagram e muita gente comentou que a chuva chegou mesmo para valer em vários bairros de SBO, Americana e Nova Odessa.

A previsão do tempo é que até o final de semana as temperaturas sigam mais amenas que as registradas durante o carnaval.

