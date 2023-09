Ministério rebate fakenews sobre banheiro unissex

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania @mdhcbrasil fez um ALERTA DE FAKE NEWS Assista o vídeo da secretária LGBTQIA+ @larratsymmy

Este final de semana o ministro Silvio Almeida @silviolual acionou a AGU contra os deputados Nikolas Ferreira e Felipe Barros por espalharem fake news de que o governo Lula teria permitido o banheiro unissex no Brasil. É MENTIRA! pic.twitter.com/i8GMJ4Odou — Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (@mdhcbrasil) September 23, 2023

Softys Contigo leva banheiros comunitários para a ocupação Lélia Gonzalez, em Santo André

Softys Contigo, projeto de investimento social da Softys, que tem levado soluções de água e saneamento básico para comunidades vulneráveis em todo Brasil, apresenta a sua próxima ação: Em parceria com a TETO, a empresa vai levar 5 banheiros comunitários, sendo 3 lavabos e 2 banheiros com chuveiros para a ocupação Lélia Gonzalez, em Santo André, São Paulo, durante os dias 23 e 24 de setembro. Esta edição contará com a parceria do Instituto Trata Brasil que ativará uma ação com as crianças através do projeto “Brincar para Sanear”. A construção dos banheiros será realizada com os colaboradores voluntários da Softys, da TETO e moradores da ocupação.

A ocupação Lélia Gonzalez possui cerca de 30 famílias assentadas, que hoje estão em um acordo de comodato com o respectivo dono do terreno e, portanto, encaminhando para um processo de oficialização jurídica. A comunidade possui cozinhas comunitárias, espaço de formação comunitária (Barracão), espaço de atividades para as crianças (cerca de 25 crianças), e hortas para fins medicinais e alimentares.

Com o objetivo de levar saneamento básico, o projeto Softys Contigo está alinhado com a Estratégia de Sustentabilidade da Softys Brasil, onde um dos focos centrais é justamente ser um aliado ativo para o desenvolvimento dessas comunidades em situação de vulnerabilidade nos territórios onde a companhia está presente no país. Para a ocupação Lélia Gonzalez a empresa vai levar cerca de 40 colaboradores por dia para ajudar no processo.

“Estou muito feliz com esta edição do Softys Contigo, pois vamos levar uma solução completa de banheiro, incluindo lavabos e chuveiros. Trata-se de uma contribuição que proporciona dignidade e higiene para as pessoas que moram nesta comunidade. O sucesso deste projeto é resultado do engajamento dos nossos colaboradores que se dispõem como voluntários na construção, a parceria com a TETO e agora, com o Instituto Trata Brasil se somando a nós nesta jornada de impacto social”, reforça Luís Delfim, diretor geral da Softys Brasil.

O projeto será implementado em parceria com a Organização TETO Brasil, focada em promover a superação da pobreza por meio de projetos emergenciais de moradia e infraestrutura em toda América Latina e Caribe. A parceria prevê a rápida implantação no campo de unidades sanitárias, soluções de água potável, sistema de captação de água da chuva para consumo humano e pias comunitárias, todas implementadas por meio do trabalho voluntário da TETO e dos funcionários da Softys.

“A TETO faz parte do programa Softys Contigo desde o início. Para nós é um orgulho fazer parte da construção deste projeto e fomentar o voluntariado transformador dentro de grandes empresas. Além disso, graças a essa parceria com a Softys ampliamos nosso impacto na garantia de direitos que fazem parte do que entendemos por direito à moradia, como o direito à água, saneamento e saúde”, explica Camila Jordan, Diretora Executiva da TETO Brasil.

Já o Trata Brasil, instituição que atua desde 2007 para que o cidadão reivindique a universalização do saneamento básico e a preservação dos recursos hídricos e que também desenvolve projetos em comunidades vulneráveis, onde infelizmente a falta de oferta de água limpa e o contato diário com os esgotos a céu aberto ainda faz parte da realidade das famílias, cuidará, durante os dias de construção, de atividades voltadas para as crianças do local, com gincanas educativas e voltadas para o aprendizado.

“Infelizmente ainda temos uma longa caminhada para que toda a população brasileira tenha acesso a oferta de água, coleta e tratamento de esgoto. Saneamento básico é sinônimo de qualidade de vida, saúde e desenvolvimento para o país. Ficamos muito felizes em colaborar com um projeto tão fantástico como o Softys Contigo”, afirma Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil.

Sobre a Softys Contigo

Além da frente Água e Saneamento, o Softys Contigo atua nos pilares de Educação em Higiene e Ajuda Oportuna. As ações acontecem por meio do patrocínio das marcas do grupo – Elite, Babysec, Kitchen, Cotton, LadySoft, entre outras – a palestras e workshops, com foco em cuidado e higiene, reforçando o propósito social da Softys. Até 2026, o objetivo é levar 2 mil soluções para os oito países, proporcionando acesso à água potável e saneamento básico a mais de 14 mil pessoas diretamente e 30 mil pessoas indiretamente. No Brasil, a iniciativa da Softys já realizou ações em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais e também no Distrito Federal.

