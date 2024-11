Misses mirins de Nova Odessa participam neste final de semana da grande final do Miss São Paulo Teen Infantil 2024

Leia + sobre Famosos, artes e música

Com apoio da Prefeitura, Nova Odessa será representada na grande final do Miss São Paulo Teen Infantil 2024, que acontece neste domingo, 24 de novembro, no luxuoso Teatro Gamaro, na capital. As jovens Larissa Camilo (Miss Mirim Nova Odessa 2024), Laura Rocha Zocolau (1ª Princesa Mirim Nova Odessa 2024) e Manuela Pascoal (2ª Princesa Mirim Nova Odessa 2024) prometem brilhar neste importante evento estadual.

As três meninas, que compõem a categoria Mirim, disputarão o título de Miss São Paulo Infantil, concorrendo com aproximadamente 100 participantes de 4 a 7 anos de diversas cidades do Estado. Apenas as três melhores colocadas da categoria avançarão à etapa nacional do Miss Brasil Teen Infantil e, futuramente, terão a chance de concorrer ao título de Miss Universo Infantil.

As misses estiveram no gabinete do prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, no mês de junho. Acompanhadas de seus familiares e do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, as meninas mostraram ao prefeito suas faixas e contaram sobre suas trajetórias e conquistas no universo da beleza, além de se divertirem com os gatos Milk e Panacota e o coelho Paulo Ricardo.

Além da grande final no domingo, a programação do evento começa no sábado com uma série de atividades especiais. As candidatas participarão de um glamoroso baile à fantasia, além de realizarem testes com renomadas agências e produtoras de TV.

Para Myrea Rodrigues, mãe da Miss Mirim Nova Odessa 2024, Larissa Camilo, o evento “é uma grande oportunidade de despertar o interesse da criança para o mundo artístico, mas, o mais importante é o desenvolvimento da dela para a vida”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP