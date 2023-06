Mitsubishi Motors marca presença na FDP Americana

A Mitsubishi Motors estará presente na 35ª edição da Festa do Peão de Americana, que começa neste fim de semana, no interior de São Paulo.



Como patrocinadora oficial do PBR Brasil – campeonato de montaria em touros cuja etapa será promovida durante o evento – a marca dos três diamantes será destaque para os milhares de visitantes, com carros da marca invadindo a arena de rodeio além de logomarcas espalhadas por diversos lugares.

SP tem Marcha para Jesus e Parada LGBT+

Serão seis dias de festa com 19 atrações musicais apenas no palco principal e presença garantida da Mitsubishi com a L200 Triton Sport, a caminhonete oficial do PBR Brasil.



A Mitsubishi participará ainda de ativações na abertura de entrada Salva Vidas e na Volta Olímpica do Campeão da Noite, além de ter um espaço especial nas camisas e coletes dos competidores.

A edição 2023 da Festa do Peão de Americana acontece nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, nas dependências do Parque de Eventos CCA – Rodovia Anhanguera, Km 120,5.

Confira abaixo o calendário do PBR Brasil:

09 a 11 de junho – Americana (SP)

16 a 18 de junho – Americana (SP)

29 de junho a 2 de julho – Salto de Pirapora (SP)

06 a 09 de julho – Frutal (MG)

12 a 15 de julho – Morro Agudo (SP)

20 a 23 de julho – S. J. da Bela Vista (SP)

20 a 23 de julho – Caconde (SP)

20 a 23 de julho – São Gotardo (MG)

24 a 27 de julho – Catalão (GO)

03 a 05 de agosto – Anhumas (SP)

17 a 20 de agosto – Barretos (SP)

08 e 09 de setembro – Itú (SP)

15 e 16 de setembro – Brasília (DF)

22 e 23 de setembro – Jaguariúna (SP)

27 a 30 de setembro – Rubinéia (SP)

12 a 15 de outubro – Extrema (MG) Sobre a HPE Automotores

A HPE Automotores do Brasil é a representante oficial da Mitsubishi Motors no País. Tem escritório no coração comercial de São Paulo (SP), fábrica em Catalão (GO) e concessionárias espalhadas por todo o território brasileiro. A empresa está no mercado desde 1991 e, além de produzir e vender veículos de alta qualidade, organiza eventos esportivos com clientes há mais de 26 anos.

Para a HPE, ser 4×4 é um estilo de vida.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento