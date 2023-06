Um stand-up que promete fazer o público se divertir com os comediantes

Luiz Paixão, Zé Neves e Rodrigo Cáceres vai movimentar o Shopping ParkCity Sumaré no sábado, dia 10 de junho, com a apresentação de Stand-up no Palco ParkCity. A programação gratuita terá início às 19h, na Praça de Alimentação.

Os três comediantes são figuras populares na região e fazem grande sucesso nas redes sociais, promovendo muitas risadas ao abordar temas do cotidiano, o que desperta a identificação do público.

O humorista Rodrigo Cáceres é dublador e imitador de mais de 100 vozes, incluindo, principalmente, a imitação do Zacarias. Já o comediante Luiz Paixão é conhecido por fazer vídeos que fazem sátiras a partir de sua rotina diária e relacionamentos. O trio fica completo com o humorista Zé Neves, que produz e apresenta shows de stand-up comedy.

“O objetivo do Shopping ParkCity Sumaré é sempre promover eventos gratuitos em que todos possam aproveitar o passeio em família e com os amigos”, afirma Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“O Shopping ParkCity Sumaré proporciona momentos de leveza e entretenimento para toda a família e todos podem aproveitar a experiência completa de passear, fazer compras e se divertir com esta atração que promete agradar a todos”, salienta Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Serviço

Stand-up com os comediantes Luiz Paixão, Zé Neves e Rodrigo Cáceres no Shopping ParkCity Sumaré

Data: 10 de junho de 2023.

Local: Praça de Alimentação.

Horário: 19h.

Evento gratuito.

Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

