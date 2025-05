Molina sai em defesa de Carla Zambelli, condenada junto com hacker

O assessor do goverdo do Estado Ricardo Molina saiu em defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) esta sexta-feira. Ela foi condenada a dez anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Molina e Zambelli se aproximaram na eleição de 2022, quando ele veio candidato a deputado estadual pelo Republicanos e ela foi a deputada federal mais votada do bolsonarismo em todo o Estado.

Apesar de Jair Bolsonaro ter ‘abandonado’ Zambelli, Molina segue o time da direita e a oposição no Congresso Nacional, que decidiu apoiar a deputada com base no argumento da ‘liberdade de expressão’.

Condenação de Carla Zambelli no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para condenar a deputada. O hacker Walter Delgatti também foi condenado no mesmo julgamento.

Os ministros também votaram para condenar o hacker Walter Delgatti a oito anos de prisão pelo mesmo motivo. Ambos foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O julgamento, que começou nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 16 de maio, acontece em plenário virtual. No formato não há debate entre os ministros, que apenas depositam seus votos no sistema eletrônico do Supremo.

Além da pena de prisão, Moraes determinou que Zambelli e Delgatti paguem juntos uma indenização de R$ 2 milhões. O ministro também determinou a perda do mandato da deputada, a ser executada após o trânsito em julgado da ação — quando não houver mais possibilidade de recurso.

Leia + sobre partidos política regional