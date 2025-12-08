O empresário Ricardo Molina (Republicanos) e o chefe de gabinete da prefeitura de Americana Franco Sardelli (PL) estão empatados na disputa pelo voto do americanense na corrida para deputado estadual na cidade., Molina tem 23% e Franco 22,5%, o que configura em empate técnico. A vereadora Juliana Soares (PT) vem em terceiro com 13% das intenções de voto.

O deputado estadual de Sumaré Dirceu Dalben (Cidadania) tem 7% e a vereadora barbarense Esther Moraes (PV) aparece com 3%. Os nomes foram estimulados (apresentados em disco) para os entrevistados.

A Memento realiza pesquisas periódicas de análise de governo e intenção de voto em Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa.

Molina sobe

Franco aparece com números menores do que o levantamento anterior, realizado em abril e Molina subiu, descolando de Juliana. O cenário anterior, pouco depois da vitória do prefeito Chico Sardelli (PL) trazia Franco com 31%, Juliana com 16% e Molina com 13%. Agora o preposto do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece junto a Franco e descolado de Juliana.

Em 2022, Molina foi o mais votado da cidade com mais de 17 mil votos e Juliana ficou com menos de um terço dessa votação- pouco mais de 5 mil votos. A expectativa este ano é que os votos dados para candidatos da cidade fiquem acima dos 5o mil, se aproximando dos 60 mil, número maior do que o observado em 2022 e 2018.

Pesquisa foi realizada no último sábado ouviu 540 pessoas em cinco regiões da cidade com margem de erro de 2,5 PP para mais o para menos.

