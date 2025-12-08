Profissional do HM participa do maior evento de fisioterapia do Estado de São Paulo

A coordenadora de Fisioterapia do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, Bárbara Costa, participou neste final de semana do CONFITOSP 25, maior evento de fisioterapia e terapia ocupacional do Estado de São Paulo, promovido pelo CREFITO-3 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região) no Centro de Eventos São Luís, na capital paulista. O encontro reuniu especialistas, profissionais e estudantes para dois dias de debates, atualização científica e troca de experiências.

Com o tema “Profissões que Transformam: Inovar, Incluir, Liderar”, o congresso destacou o papel estratégico dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como agentes de mudança em uma sociedade em constante evolução. Um dos destaques da programação foi a palestra “Mobilização Precoce na UTI: Evidências que Salvam e Reabilitam Vidas”, ministrada pelo Dr. Ivens Giacomassi. O tema reforça, especialmente, o cuidado de pacientes críticos, casos em que a mobilização precoce contribui para reduzir complicações, acelerar a recuperação funcional e promover autonomia no processo de reabilitação.

À frente da equipe de Fisioterapia do HM, Bárbara coordena processos assistenciais, protocolos e ações voltadas à qualificação do cuidado. Para ela, a participação no evento fortalece a importância da formação contínua dentro da rede pública. “Estar no CONFITOSP é ter acesso ao que há de mais atual na nossa área. Levo desse encontro novas perspectivas que fortalecem a organização da equipe e aprimoram o cuidado oferecido aos nossos pacientes”, afirmou.

A gerente assistencial do HM, Sarah Guimarães, ressaltou o impacto do trabalho desenvolvido pela profissional. “A Bárbara tem um papel fundamental na qualificação da assistência no Hospital Municipal. Seu olhar técnico, aliado à capacidade de gestão, fortalece a organização da equipe de Fisioterapia e garante processos mais seguros e eficientes para os pacientes. A participação dela no congresso reflete esse compromisso contínuo com a melhoria do cuidado”, pontuou.

A presença da coordenadora no evento reforça o compromisso do hospital com a atualização profissional e com práticas baseadas em evidências, garantindo assistência cada vez mais segura e humanizada à população de Americana.

“A participação do Hospital Municipal em um evento dessa magnitude reforça nosso compromisso com a qualificação contínua das equipes e com a adoção de práticas cada vez mais seguras e eficientes. A atualização profissional é um eixo fundamental para garantir que a população receba um cuidado moderno, humanizado e alinhado às melhores evidências científicas. Para nós, é motivo de satisfação ver o serviço público de Americana presente e atuante nos principais espaços de discussão da saúde no estado”, declarou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

