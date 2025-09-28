O assessor do governo do Estado Ricardo Molina foi até o prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso levar seu apoio e consolidar a aliança entre os dois. Eles são membros do mesmo partido- Republicanos- que também é o partido do governador Tarcísio de Freitas.

Molina vem para sua segunda eleição para deputados estadual no ano que vem e vai buscar ampliar sua votação em Sumaré.

O governo deve ter candidaturas da cidade mas precisa aumentar o apoio de nomes com chances de vitória para equilibrar forças com o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

Escreveu Molina

Na cidade de Sumaré com o prefeito @henriquedoparaiso . Tenho grande apreço pelo Henrique e sua família, em especial seu pai, Paulão, por quem tenho uma admiração especial. Nosso partido Republicanos tem mostrado, em cada cidade, exemplos de excelentes gestões e só cresce em toda a região.

Seguimos juntos, construindo uma Sumaré ainda melhor para todos! 💪🤝

