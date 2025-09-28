Franco Sardelli (PL) deve focar sua pré campanha com duas apostas principais e a sequencia do trabalho de apoios regionais. O núcleo duro da campanha hoje conta com 4 nomes além do próprio pré candidato e seu pai, o prefeito Chico Sardelli (PL). Dali saem as estratégias.

O segundo foco deve ser a campanha pelo voto regional que tende a aumentar na região no ano que vem na campanha para deputado estadual.

O talvez esperado confronto com candidatos mais à esquerda ou mesmo de centro esquerda não é visto como negativo, talvez até como algo que pode reforçar a imagem de alguém que ‘resolve’ as coisas ou que tem mais chances de ser eleito.

Americana não tem deputado estadual desde 2022, quando um já distante Cauê Macris (PSDB) ficou em São Paulo ajudando os então governadores Joao Doria e Rodrigo Garcia.

Franco e a avaliação da gestão Chico

Nome que hoje tem a cara do governo do pai, Franco tende a aparecer mais com as ‘boas obras’ ou soluções que a prefeitura tem para apresentar nos próximos meses. O caso da Estapar na semana passada foi um exemplo.

A reeleição de Chico com votação muito alta deu ao time quase que um cheque em branco para poder ‘organizar’ a cidade e mostrar serviço. O caso da Estapar, resolução na questão da água, algumas soluções no trânsito e os muitos eventos podem alavancar Franco para buscar boa parte dos 60mil-70 mil votos que devem ficar com os candidatos da cidade no ano que vem.

