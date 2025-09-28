Feira Literária leva cultura e diversão ao Parque das Crianças em Nova Odessa

Evento gratuito no dia 5 de outubro terá estandes de livros, artesanato, espetáculo circense e festival de food trucks

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realiza na tarde do domingo, 5 de outubro, a primeira Feira Literária no Parque Municipal das Crianças, localizado na Avenida Brasil, 525, Parque Fabrício. O evento acontece das 14h às 18h, com uma programação diversificada, que promete reunir cultura, arte e gastronomia em um só espaço. A entrada é gratuita.

A proposta da Feira Literária é incentivar o hábito da leitura e oferecer um espaço de lazer para toda a família, unindo o universo dos livros a manifestações artísticas e culturais variadas. Segundo o

Departamento de Cultura e Turismo, além dos estandes literários, o público poderá prestigiar uma feirinha de artesanato, se encantar com um espetáculo circense e saborear diferentes opções gastronômicas no festival de food trucks.

De acordo com o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri, o evento vai agregar entretenimento e cultura à estrutura já existente no parque, que atrai visitantes de toda a região.

