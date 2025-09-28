Matheus Luccas fez uma denúncia de descarte de vidros ao lado do Zincão em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abaixo a postagem dele

Em uma rápida caminhada de apenas 10 minutos pela área de mata na região Morada do Sol, próximo à comunidade do Zincão, em Americana/SP, encontrei este descarte irregular de vidros — garrafas jogadas em meio à vegetação, colocadas de forma totalmente irresponsável.

O local em questão é justamente onde, nas últimas semanas, ocorreu uma queimada de grandes proporções, muito provavelmente criminosa, que se alastrou por toda a área de mata ciliar próxima ao rio, causando grande destruição ambiental, colocando em risco residências próximas e uma área onde existe cavalos, bois e vacas.

Perigo na mata e no bairro Zincão

Esse tipo de descarte é extremamente perigoso, e além do risco de incêndio — já que o vidro, sob o sol, pode funcionar como uma lupa, concentrando os raios solares sobre folhas secas e galhos — esses recipientes também se tornam focos perfeitos para a proliferação do mosquito da dengue, acumulando água parada e agravando os riscos à saúde pública.

Leia Mais notícias da cidade e região