Um motorista ruim de roda ou com algum desvio de cognição no momento acabou batendo em dois carros parados/estacionados na Praia Azul em Americana.

O Strike foi registrado por câmeras de segurança por volta das 6h00 da manhã deste domingo. As batidas aconteceram próximo ao Ciep do bairro, na Rua Sebastião Galo.

Ajuda para encontrar o motorista trapalhão

Uma das vítimas do caso pede ajuda para a comunidade ajudar a encontrar o trapalhão que fugiu após causar o acidente.

