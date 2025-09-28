Jogos de Mesa reúne mais de 120 atletas da Melhor Idade em Nova Odessa

Evento fez integração entre sete municípios e preparou para o JOMI (Jogos da Melhor Idade)

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa recebeu na manhã desta quinta-feira (25/09) mais uma edição do Encontro Regional de Jogos de Mesa, realizado no Espaço Melhor Idade. A atividade reuniu cerca de 120 atletas da Melhor Idade nas modalidades de damas, xadrez, tênis de mesa, truco, buraco e dominó. Além dos cerca de 20 jogadores do Programa Melhor Idade do município, também participaram representantes de Tietê, Capela do Alto, Conchas, Cerquilho, Pilar do Sul e Cabreúva, promovendo integração entre nove cidades da região.

O Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância do encontro. “Ficamos muito felizes em receber tantos atletas em nossa cidade. Essas atividades são ferramentas poderosas de socialização, de saúde e de bem-estar. Além de valorizar a Melhor Idade garantem qualidade de vida para a nossa população,” afirmou.

De acordo com a técnica da equipe dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), Carine Piveta, os encontros são realizados mensalmente de março a novembro e têm o objetivo principal preparar os atletas para os jogos oficiais. “Essas atividades funcionam como amistosos, sem caráter competitivo, mas são fundamentais para o entrosamento do grupo e para manter os participantes em ritmo de jogo”, explicou.

Durante o evento, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, reforçou a importância da integração. “Recebemos os atletas dos Jogos de Mesa de braços abertos. Esse evento enriqueceu a convivência entre todos que vieram prestigiar o nosso munícipio e idosos que competem por Nova Odessa”, destacou.

Os próximos jogos ocorrerão em Cabreúva, no dia 1º de outubro, depois em Pilar do Sul, 4 de novembro, encerrando a programação em Cerquilho, 27 de novembro.

