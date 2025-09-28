Santa Bárbara aplicou R$ 186 mi em Saúde em 8 meses do ano

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste aplicou R$ 186,3 milhões em Saúde nos primeiros oito meses de 2025. Somente com recursos próprios, a Administração Municipal investiu R$ 134,7 milhões no período, o que corresponde a 30,58% do orçamento, mais que o dobro do previsto em Lei.

Os dados foram apresentados durante Audiência Pública realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira (25). Durante a reunião aberta ao público, foram apresentadas informações sobre o orçamento da pasta, número de consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos, entre outros.

Os encontros para Prestação de Contas são abertos à participação da população e ocorrem a cada quatro meses, conforme legislação vigente, visando garantir a transparência na gestão dos recursos públicos.

Fazenda

Também nesta quinta (25), a Prefeitura de Santa Bárbara realizou a Audiência Pública da Secretaria de Fazenda, com a apresentação dos dados financeiros referentes ao segundo quadrimestre de 2025. O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi transmitido pelos canais oficiais de comunicação do Legislativo (TV Câmara) e da Administração Municipal (Rádio Santa Bárbara FM – 95,9 MHz).

De janeiro a agosto, o Município arrecadou R$ 659,6 milhões em receitas e registrou R$ 643,9 milhões em despesas liquidadas. Os números apresentados confirmam o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e reforçam o compromisso da Administração em encerrar o exercício com as contas públicas equilibradas.

Dados da LOA 2026

A Prefeitura de Santa Bárbara ainda havia realizado, na quarta (24), a Audiência Pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2026. O encontro, ocorrido no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, atendeu às disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, e do artigo 44 da Lei Federal nº 10.257/2001.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o orçamento previsto para 2026 é de R$ 1.069.239.523,00, contemplando a Prefeitura, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Câmara Municipal. O valor representa um crescimento de 7,5% em relação a 2025. As áreas de Educação e Saúde concentram os maiores investimentos, com R$ 266,8 milhões e R$ 265,1 milhões, respectivamente.

“Esse planejamento orçamentário busca garantir a continuidade de políticas públicas essenciais, ampliando a qualidade de vida e assegurando uma gestão responsável e transparente dos recursos públicos”, comentou a secretária de Fazenda, Paula Marchesin de Mori.

O projeto da LOA 2026, elaborado pelo Poder Executivo, será encaminhado à Câmara Municipal para análise e deliberação dos vereadores.

