O empresário Ricardo Molina foi indicado como

Novo Coordenador do Republicanos em Paulinia. Ele é suplente de deputado estadual e pré candidato a prefeito de Americana.

Ele usou as redes sociais para agradecer o apoio do comando estadual da legenda.

Leia + sobre política regional

Quero agradecer ao Presidente Nacional do Republicanos Dr. Marcos Pereira e ao Presidente Estadual de São Paulo Roberto Carneiro em me confiar a coordenação do partido em uma cidade tão importante como Paulinia.

Vamos em frente!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP