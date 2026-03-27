Os vereadores Paulo Monaro e Carlos Fontes participaram, na manhã desta sexta-feira (27), da 2ª Reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na Câmara Municipal de Campinas.

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O encontro reuniu autoridades e representantes legislativos para discutir assuntos relevantes à administração pública, com destaque para o tema “Prestação de Contas das Câmaras: orientações e cuidados”, abordado nas palestras da diretora técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ana Cristina Okumura, e do chefe técnico de fiscalização, Júlio César Tranquilim.

Durante o evento, o presidente do Parlamento Metropolitano, Luiz Rossini, destacou a relevância da união regional. “Esse espaço é fundamental para fortalecer o diálogo entre os legislativos municipais e promover ações conjuntas que tragam benefícios reais para a população da nossa região”, afirmou o vereador Rossini, atual presidente da Câmara Municipal de Campinas.

Fala Monaro

“É essencial estarmos presentes nesses encontros para trocar experiências e buscar soluções conjuntas. A RMC precisa de união e planejamento para avançar em pautas que impactam diretamente a vida da população”, destacou Monaro. Já Carlos Fontes, enfatizou o aprendizado técnico: “Os temas abordados, especialmente sobre prestação de contas, são fundamentais para garantir transparência e responsabilidade na gestão pública, o que fortalece o trabalho legislativo nos municípios”.

A reunião desta manhã contou, ainda, com a presença do prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, o Wandão.

O PARLAMENTO – Criado em 2017, o Parlamento da RMC é formado por vereadores das 20 câmaras do aglomerado metropolitano, cuja população estimada é de 3 milhões de habitantes. Fazem parte do colegiado os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. As reuniões são mensais e ocorrem nas cidades integrantes do bloco.