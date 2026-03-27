O prefeito Chico Sardelli entregou, na sexta-feira (27), kits de enxoval para 38 gestantes que participaram da 11ª edição do programa Mãe Americanense. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

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O programa é voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade social, visando o fortalecimento dos vínculos entre mãe e bebê. Implantado em 2023, o Mãe Americanense já beneficiou 438 famílias.

“O programa Mãe Americanense já atendeu muitas famílias, oferecendo apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade social, para que recebam orientações sobre a saúde e possam ter tranquilidade e segurança, recebendo os materiais necessários para garantir o suporte aos seus filhos. É com muita alegria que entregamos os kits de enxoval para cada família. Esta ação reforça o trabalho que estamos fazendo voltado à valorização das mulheres, principalmente na questão social”, disse o prefeito Chico.

Os kits entregues às gestantes são compostos de carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e um kit de roupas com 14 peças (calças, macacões e meias), adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil cada.

As gestantes receberam do Fundo Social de Solidariedade produtos de higiene (xampu, sabonete líquido e lenços umedecidos), pomada para assaduras, absorventes e fraldas, arrecadadas por meio do Torneio de Verão da Secretaria de Esportes e de evento promovido pelo Instituto Rosa do Bem.

Os kits desta edição ganharam ainda um carinho especial: as naninhas (travesseiros) produzidos por Elivete Aparecida de Lima Serrão, confeccionados com tecidos da empresa “Feito no Brasil”, da empresária Maricy e equipe.

“Este programa implantado na nossa gestão é muito importante, deu muito certo e vai continuar. É uma referência para a nossa cidade e região, atendendo as gestantes que mais precisam. É gratificante acompanhar o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, Fundo de Solidariedade e entidades parceiras e ver a alegria das participantes em receber os kits de enxoval no encerramento de mais uma edição”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os encontros do Mãe Americanense são realizados a cada 15 dias, durante o período de três meses. A ação é voltada para gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

As gestantes recebem orientações sobre saúde, planejamento familiar, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais, além da participação de dinâmicas e, ao final das atividades, recebem os kits de enxoval.

As ações do programa são desenvolvidas nos territórios dos seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município, por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFVs). Nesta edição, as entidades parceiras foram: APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), Cruzada das Senhoras Católicas, Diaconia São Judas Tadeu e Casa de Dom Bosco.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, destacou a importância da iniciativa. “Com o recebimento dos kits de enxoval, as futuras mães não precisam se preocupar, recebendo o acolhimento na chegada de seus filhos. Parabenizo as equipes de trabalho da Secretaria de Assistência Social, do Fundo Social e das entidades dos Serviços de Convivência e Centros de Referência da Assistência Social pelo trabalho, além do prefeito Chico Sardelli, que é um homem que valoriza as causas das mulheres e ama Americana”, disse Lionela.

“É sempre com muita emoção que concluímos cada encontro e agradecemos a todos os profissionais que estiveram à frente deste trabalho e às participantes por essa dedicação e carinho. Quando apresentamos este programa ao prefeito Chico, prontamente ele nos encarregou de prepararmos este projeto porque ele tem esse olhar para o bem-estar das mulheres e de proporcionar mais qualidade de vida à população”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Mãe Americanense nova fase

As inscrições para a 12ª edição do programa Mãe Americanense estão abertas até o dia 31 de março, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), acessando o banner do programa disponível na página inicial. As atividades terão início em abril.

Também participaram da solenidade desta sexta-feira os vereadores Leco Soares, Gutão do Lanche, Marcos Caetano e Jacira Chávare, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a presidente do COMID (Conselho Municipal da Pessoa Idosa), Mariana Zimermann, a coordenadora de Direitos Humanos da SASDH, Cibele Ascari, a técnica de referência de Políticas para Mulheres da SASDH, Alline Pereira, a coordenadora de Proteção Social Básica da SASDH, Janaína Basso Tamborlim, e representantes de entidades parceiras do programa.