Dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Zizi Possi completa 70 anos no próximo dia 28 de março com uma trajetória marcada por repertório refinado e interpretações sofisticadas.

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Para celebrar a data, um levantamento especial do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) revela quais são as músicas mais tocadas na voz da artista nos últimos cinco anos.

De acordo com os dados da instituição, a artista possui 11 obras musicais e 449 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. No ranking, a liderança é de “Perigo”, composição de Paulinho Lima e Nico Rezende, um dos maiores sucessos na voz da cantora. Em seguida aparecem “Asa Morena”, de Ganimedys, e “A Paz”, parceria de Gilberto Gil e João Donato.

Ranking das músicas interpretadas por Zizi Possi mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Show e Música ao vivo)

Zizi Possi maiores sucessos

Posição Música Autores 1 Perigo Paulinho Lima / Nico Rezende 2 Asa morena Ganimedys 3 A paz Gilberto Gil / Joao Donato 4 Meu erro Herbert Vianna 5 O amor vem pra cada um Beto Fae / George Harrison 6 Caminhos de sol Salgado Maranhao / Herman Torres 7 Noite Nico Rezende / Jorge Salomao 8 Per amore Nava Mariella 9 Meu amigo meu herói Gilberto Gil 10 Começo meio e fim Tavito / Paulo Sergio Valle / Ney Azambuja