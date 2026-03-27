Dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Zizi Possi completa 70 anos no próximo dia 28 de março com uma trajetória marcada por repertório refinado e interpretações sofisticadas.
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Para celebrar a data, um levantamento especial do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) revela quais são as músicas mais tocadas na voz da artista nos últimos cinco anos.
De acordo com os dados da instituição, a artista possui 11 obras musicais e 449 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. No ranking, a liderança é de “Perigo”, composição de Paulinho Lima e Nico Rezende, um dos maiores sucessos na voz da cantora. Em seguida aparecem “Asa Morena”, de Ganimedys, e “A Paz”, parceria de Gilberto Gil e João Donato.
Ranking das músicas interpretadas por Zizi Possi mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Show e Música ao vivo)
Zizi Possi maiores sucessos
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Perigo
|Paulinho Lima / Nico Rezende
|2
|Asa morena
|Ganimedys
|3
|A paz
|Gilberto Gil / Joao Donato
|4
|Meu erro
|Herbert Vianna
|5
|O amor vem pra cada um
|Beto Fae / George Harrison
|6
|Caminhos de sol
|Salgado Maranhao / Herman Torres
|7
|Noite
|Nico Rezende / Jorge Salomao
|8
|Per amore
|Nava Mariella
|9
|Meu amigo meu herói
|Gilberto Gil
|10
|Começo meio e fim
|Tavito / Paulo Sergio Valle / Ney Azambuja
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