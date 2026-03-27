Seletiva Sertaneja de Hortolândia divulga os 8 classificados para a Semifinal

Próxima etapa do concurso será na segunda-feira (30), às 19h; certame irá selecionar os dois artistas que farão abertura no palco principal da Festa do Peão de Hortolândia deste ano

O concurso Seletiva Sertaneja entra na fase de afunilamento. A Prefeitura de Hortolândia divulga os oito artistas classificados para a etapa Semifinal, na próxima segunda-feira (30/03), às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. Os oito artistas disputaram a etapa Quartas de Final, realizada pela Secretaria de Cultura, nesta segunda-feira (23/03). A lista dos oito classificados também será divulgada nas redes sociais da Secretaria de Cultura.

A seletiva irá escolher 16 artistas. Os dois melhores irão fazer os shows de abertura no palco principal da Festa do Peão de Hortolândia deste ano, nos dias 10 e 17/05. Os dois vencedores também se apresentarão na final do concurso para escolher a Rainha do Rodeio, em data ainda a ser definida.

Os demais 14 classificados irão se apresentar no Palco da Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura, nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/05. A programação do palco será definida somente após o término da Seletiva Sertaneja.

Na etapa Semifinal os artistas selecionados vão ter que cantar uma música, de autoria própria ou não, com duração máxima de cinco minutos. Eles poderão se apresentar acompanhados por apenas um instrumento harmônico (violão, viola ou teclado). Nessa etapa serão selecionados os quatro artistas que irão avançar para a Final, que será no dia 01/04.

PRÓXIMAS ETAPAS

Dia 30/03, às 19h – Semifinal – Serão selecionados quatro artistas

Dia 01/04, às 19h – Final – Serão selecionados os dois melhores artistas

FESTA DO PEÃO

Este ano, a Festa do Peão de Hortolândia irá acontecer de 8 a 17 de maio, no recinto da avenida da Emancipação, s/nº, em frente à empresa farmacêutica EMS. O evento tem o apoio da Prefeitura.

A programação terá os shows dos seguintes artistas:

– Dia 08/05: Hugo & Guilherme

– Dia 09/05: Thiaguinho

– Dia 10/05: Edson & Hudson

– Dia 15/05: Diego & Victor Hugo

– Dia 16/05: Zé Neto & Cristiano

– Dia 17/05: Os Menotti

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: CLIQUE AQUI.

Confira abaixo os oito classificados para a Semifinal da Seletiva Sertaneja de Hortolândia:

– Karol e Edu Lima

– Karoline Antunes

– Lilian Blumer

– Lyvia Lima

– Mila Lima

– Paula Mello

– Pedro Loppes

– Victor e Kauan

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