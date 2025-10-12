A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste aprovou a Moção de Aplauso nº 319/2025, por meio da qual o vereador Paulo Monaro reconhece a dedicação e o exemplo de vida do professor Joel Firmino, educador que há décadas contribui para a formação de gerações de alunos barbarenses, e celebra os 30 anos do Kumon Instituto de Educação – Unidade Centro.

Inaugurado em 5 de setembro de 1995, a unidade do Kumon oferece as disciplinas de Matemática e Português e, ao longo de três décadas, mais de 1.500 alunos já passaram por suas salas de estudo, aplicando o método japonês que estimula a autonomia e o raciocínio lógico. Primeiro franqueado da unidade, Firmino, foi homenageado pelo Legislativo pelo papel essencial que desempenhou na consolidação do ensino Kumon na cidade.

Além da trajetória na franquia, Joel lecionou por mais de 20 anos em escolas barbarenses, como a Escola de Comércio, José Gabriel de Oliveira, Maria José Margato Brocatto, Magui, Emílio Romi, BAOL e Alcheste de Godoy Andia, deixando uma marca profunda na educação local. Casado com Márcia Lima Firmino, pai de Marylin e Karina e avô de Benjamin, ele é reconhecido não apenas por sua competência profissional, mas também por seus valores familiares e sua dedicação à comunidade.

Fala Monaro

“O Professor Joel Firmino representa o verdadeiro espírito educador: aquele que ensina com amor, forma cidadãos e inspira vidas”, destaca Monaro.

Ávila cobra informações sobre ausência de atendimento odontológico com óxido nitroso no município

O vereador Celso Ávila protocolou, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, um requerimento direcionado ao Poder Executivo solicitando informações sobre a falta de atendimento odontológico com óxido nitroso no município — técnica de sedação consciente utilizada em procedimentos odontológicos, especialmente indicada para pacientes com deficiência, autismo, ansiedade severa ou fobia de tratamento.

A iniciativa do parlamentar surgiu após o relato de uma mãe que não conseguiu realizar o tratamento de canal do filho, portador de paralisia cerebral, devido à ausência desse tipo de sedação. Segundo ela, mesmo diante do bom atendimento recebido no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o procedimento não pôde ser realizado por falta do recurso.

No requerimento, Celso Ávila destaca que a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) garante o direito de acesso aos serviços de saúde — incluindo os odontológicos — de forma acessível e sem barreiras, assegurando que pacientes com deficiência recebam tratamento adequado e humanizado. O vereador também lembra que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento especializado em Centros de Especialidades Odontológicas e clínicas adaptadas, incluindo o uso de técnicas e equipamentos de sedação quando necessário.

O documento questiona a Prefeitura sobre a existência de equipamentos e profissionais habilitados para o uso do óxido nitroso no CEO, os motivos da ausência do serviço, o número estimado de pacientes prejudicados pela falta do procedimento, a possibilidade de convênios regionais para encaminhamento a outras cidades e as alternativas atualmente adotadas para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de sedação.

Celso Ávila ressalta, por fim, que o objetivo é assegurar o direito ao tratamento odontológico adequado a todas as pessoas, especialmente àquelas que necessitam de um cuidado diferenciado. “Não se trata apenas de uma questão técnica, mas de acesso, inclusão e dignidade humana. É essencial que o município ofereça condições para que todas as pessoas recebam o atendimento que necessitam, de forma segura e humanizada”, afirmou o vereador.

