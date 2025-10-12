Público 60+- Os moradores de Americana com mais de 60 anos de idade contam com diversas atividades promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e parceiros. O projeto “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade” reúne ações que estimulam a convivência em grupo, a vida saudável e o contato com profissionais que abordam temas relacionados à saúde e ao bem-estar.

“O projeto propõe atividades voltadas ao bem-estar físico e mental, à estimulação cognitiva e motora, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes. É uma oportunidade e um incentivo para as pessoas acima de 60 anos que buscam mais qualidade de vida e uma convivência saudável”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Desenvolvido no âmbito da Proteção Social Básica, o projeto acontece nos territórios dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em praças públicas e centros esportivos municipais. A iniciativa integra o Pró 60+ — Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e de Proteção e Defesa de seus Direitos.

O projeto oferece gratuitamente oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, momentos de convivência, lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa.

Inscrições publico 60+

As inscrições podem ser feitas clicando no banner do projeto EnvelheSer no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Também estão disponíveis nos SCFVs, nos seguintes endereços:

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul

Telefone: (19) 98964-1431

Casa de Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271

Cruzada das Senhoras Católicas

Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

Telefone: (19) 3601-6915

Cruzada das Senhoras Católicas

Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3461-1657

Diaconia São Judas Tadeu

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3407-6446

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)

Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (19) 3468-6605 / (19) 98164-4222

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257

