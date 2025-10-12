A obra Intervalos, de Cléo Busatto, é um convite para enxergar com novos olhos os pequenos hiatos do cotidiano. Longe de grandes acontecimentos, seus textos se ancoram nas sutilezas: um gesto, uma lembrança, um devaneio. São fragmentos que se destacam por captar o que normalmente passa despercebido e, assim, revelam a poesia que existe nos espaços entre o fazer e o ser.

Logo nas primeiras páginas, a publicação mostra a que veio: romper a pressa rotineira e abrir espaço para o sentir. Cada texto é um lampejo de vida — ora suave, ora visceral — que conduz o leitor a um território íntimo, onde memórias, desejos, dúvidas e afetos se misturam. São retratos breves, mas intensos, de experiências humanas universais, que emergem do ordinário para revelar sua potência.

Eu já descobri (reafirmava ela, reafirmava eu), que alma saudável é como chama que crepita, solta fagulhas dentro da gente, faz os olhos brilharem e o corpo sorrir. Já entendi: ela precisa de alimento, e alimento para a alma é paixão, criatividade e natureza (Intervalos, p.25)

Com delicadeza e coragem, os textos percorrem temas como amor, solidão, envelhecimento, espiritualidade, desejo, memória e pertencimento. Em cada fragmento, há o traço de uma mulher que dança, o cheiro do pão da avó, um banho com pétalas de jasmim, a carta nunca enviada, a dúvida sobre o amor ou a melancolia de um Ano-Novo silencioso. São instantes que ressoam na memória do leitor, convidando-o a revisitar as próprias histórias.

Ilustrado por Karina Busquets, o livro aposta na linguagem visual para amplificar a sensação de pausa e contemplação. Os desenhos, sutis e orgânicos, dialogam com os textos e os transformam em pequenas obras de arte que estimulam a leitura desacelerada.

Mais do que um conjunto de contos, Intervalos é uma experiência literária que propõe silenciar o ruído do mundo para ouvir o sussurro da alma. Ao criar um tempo próprio entre uma página e outra, Cléo Busatto reafirma seu talento como artista da palavra e oferece um convite raro: parar, sentir e, quem sabe, se reencontrar.

FICHA TÉCNICA

Título: Intervalos

Autor: Cléo Busatto

Editora: CLB Produções

ISBN: 978-65-87181-43-1

Páginas: 160

Preço: 81,00

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Cléo Busatto é mestre em Teoria Literária pela UFSC e autora de mais de 50 obras de ficção, não ficção e infantojuvenis, que já venderam mais de 600 mil exemplares, com sete títulos aprovados pelo PNLD. Finalista do Prêmio Barco a Vapor e do Prêmio Jabuti em diferentes categorias, teve livros selecionados para feiras internacionais como Bolonha e Frankfurt.

Contadora de histórias que já se apresentou para mais de 150 mil pessoas, também formou cerca de 80 mil em oficinas e palestras. Fundadora da CLB Produções, recebeu honrarias como o Grau de Comendador da Ordem Estadual do Pinheiro (2017), o Prêmio Jornada em Reconhecimento à Trajetória (2020) e o Prêmio Baobá (2021).