O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro, apresentou solicitação

direcionada ao prefeito Rafael Piovezan, visando obter esclarecimentos acerca da viabilidade de implementação de serviços de podologia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município.

O requerimento destaca a crescente importância da podologia na área da Saúde, sendo reconhecida como um elemento fundamental no tratamento de afecções nos pés, ganhando cada vez mais destaque entre médicos e profissionais de Saúde. Com a demanda crescente por parte dos pacientes diante de qualquer desconforto nessa área, a atuação dos podólogos tem sido cada vez mais valorizada.

O documento salienta também a relevância do cuidado com os pés para a saúde da população em geral, ressaltando a importância do acompanhamento podológico, especialmente em pacientes diabéticos. A diabetes, uma doença sistêmica, pode acarretar complicações severas nos pés, chegando até mesmo à amputação de dedos, tornando crucial a atenção especializada nessa área.

Um ponto relevante abordado no requerimento é a atual limitação de acesso a esses serviços, especialmente para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras para buscar tratamento podológico, impactando diretamente suas condições financeiras e de saúde.

A solicitação direcionada ao prefeito baseia-se nos dispositivos legais pertinentes à legislação municipal, buscando esclarecimentos sobre a possibilidade de realização de estudos para a implementação dos serviços de podologia nas UBS do município. O requerimento demanda informações detalhadas sobre a viabilidade, um possível cronograma para a execução, bem como os obstáculos que poderiam impedir essa alteração, além de quaisquer outras informações consideradas pertinentes.

O vereador ressalta a importância desses serviços para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente daqueles que dependem do sistema público de saúde, e aguarda uma resposta oficial por parte da Prefeitura Municipal, visando assim garantir um acesso mais amplo e igualitário aos cuidados podológicos para todos os cidadãos do município.