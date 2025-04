Um morador do Conjunto Habitacional Angelo Giubina, em Santa Bárbara d’Oeste, ganhou neste domingo (13) o prêmio de R$ 250 mil no sorteio do Vida Cap Limeira. O valor do prêmio cheio era de R$ 500 mil, no entanto, outra sortuda de Piracicaba também acertou os números e dividiu a premiação. Já pelo Vida Cap Campinas, uma moradora do Jardim Calegari, no Nova Veneza, em Sumaré, foi contemplada com R$ 7,5 mil. Ela também dividiu o prêmio principal, que era de R$ 15 mil, com um apostador de Jaguariúna.

A história também se repetiu na premiação de R$ 20 mil e duas jogadoras dividiram o prêmio, sendo uma delas de Hortolândia e a outra de Indaiatuba. Além destes, outras 15 pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) foram premiadas no Giro da Sorte e levaram para casa o valor de R$ 2 mil cada, nas seguintes cidades: Americana (6); Santa Bárbara (2); Sumaré (4) e Hortolândia (3).