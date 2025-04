Tivoli recebe exposição de Luiz Torelli, que foi de Uno até Nova York

O Tivoli Shopping recebe a exposição “Meus Caminhos”, da jornada do apresentador e cinegrafista Luiz Torelli, que transformou um Fiat Uno em um motorhome e percorreu as Américas até realizar um sonho de infância: conhecer Nova York.

A mostra será realizada no espaço coworking da FAM, localizado em frente à Casas Bahia, onde será instalado um telão com vídeos e trechos do documentário. E, claro, como não poderia faltar, o lendário Uno – que recebeu o nome de Sandro e que protagonizou essa história – também estará exposto no shopping.

Mais do que uma simples viagem, a jornada de Luiz Torelli foi um processo de cura emocional. Enfrentando uma depressão, ele decidiu transformar seu sonho em realidade e rodou por 420 dias, cruzando 15 países.

Ele decidiu registrar esse momento e toda aventura resultou em mais de 30 horas de filmagens, que foram transformadas no documentário “Meu Amigo Sandro – O Filme”, com direção, roteiro e edição de Dário Honório, e produção e fotografia do próprio Luiz Torelli.

“É uma grande honra podermos compartilhar essa linda história de vitória e superação do Luiz Torelli com a exposição no Tivoli”, conta o diretor do documentário. “Será incrível expor o lendário Uno que todos gostam, querem tocar e chegar perto, parte das fotos dessa incrível jornada, além de podermos exibir um trecho do nosso longa-metragem ‘Meu Amigo Sandro’, que acabamos de finalizar!”, completa Dário, que tem mais de 30 anos de experiência e é CEO da DH Filmes.

“É uma alegria para o Tivoli receber uma exposição tão inspiradora e emocionante. A história do Luiz é uma lição de coragem, perseverança e recomeço. Com essa mostra, queremos conectar o público a narrativas reais que tocam e transformam“, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Quem visitar a exposição também terá a oportunidade de conversar pessoalmente com Luiz Torelli, que estará presente para compartilhar detalhes de sua trajetória, e com o diretor Dário Honório, que falará sobre os bastidores da produção e o processo de criação do documentário.

A expectativa é que o documentário “Meu amigo Sandro – O Filme”, estreie nos cinemas em 2026. Também há previsão para exibição da obra em plataformas de streaming. A história também inspirou um livro, complementando o projeto multimídia.

