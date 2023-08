Morador da Vila Mariana ganha moto no 4º sorteio do Espetáculo de Prêmios

O quarto sorteio do Espetáculo de Prêmios da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) foi realizado na manhã desta quinta-feira, na sede da entidade. Gilson de Souza, morador da Vila Mariana, foi o ganhador da moto Meteor 350 Fireball Royal Enfield. Ele fez a compra na loja da Danny Cosméticos.

Os outros prêmios sorteados foram um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S 22 e um notebook Dell Inspiron. A ganhadora do celular foi Maristela Silva Dias, moradora da cidade de Mairiporã. Ela também efetuou a compra em uma loja da Danny Cosméticos. Já o notebook saiu para João Carlos Zambello, que reside no Jardim Ipiranga. O cupom sorteado era da loja Paris Hidro Luz. O sorteio completo pode ser conferido no instagram da Acia no endereço acia_americana.

LEIA TAMBÉM: Acia cria hub para empresas que querem fazer negócios no exterior

A cada R$ 50,00 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção Espetáculo de Prêmios, o consumidor terá direito a um cupom. Até agora quatro sorteios foram realizados e a promoção será realizada até abril do próximo ano, com a distribuição de R$ 200 mil em diversos produtos, incluindo um veículo zero quilômetro. O sorteio do carro será realizado em janeiro. No mês de maio, em comemoração do Dia das Mães, houve o sorteio de uma moto e uma outra vai ser entregue agora, fechando o mês do Dia dos Pais. No quinto sorteio, que acontece em 29 de setembro, haverá a distribuição de duas smarts TV de 43 polegadas. Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP