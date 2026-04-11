Moradores do condomínio Manacás Santa Bárbara d’Oeste registraram em vídeo uma ação da Guarda Municipal da cidade na noite desta sexta-feira (10). A Guarda ainda não se posicionou sobre dados da operação, se houve veículos recolhidos ou se houve feridos.

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Moradores reclamam que teria havido abuso e que algumas famílias se assustaram com os barulhos e a abordagem. Um vídeo mostra bastante movimentação (veja abaixo) e a reclamação de mães que moram no bairro.

Há ainda o relato de ‘motos totalmente legais’ sendo autuadas durante a operação.

Vídeo ação GCM no Manacás

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