Fernando da Farmácia pede melhorias no escoamento de água em rotatória

Vereador de Americana indicou obra entre a Avenida de Cillo e a Rua Limeira, no bairro São José

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a realização de estudos para melhorias no escoamento da rotatória entre a Avenida de Cillo e a Rua Limeira, no bairro São José.

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De acordo com o parlamentar, o local apresenta acúmulo frequente de água, o que tem causado transtornos aos motoristas que passam pela região. Além de dificultar o tráfego, a água parada também contribui para a deterioração do asfalto, provocando buracos e aumentando os riscos de acidentes.

O autor afirma que a situação tem gerado preocupação entre moradores e condutores, que utilizam a via diariamente e enfrentam dificuldades, principalmente em dias de chuva. Fernando da Farmácia destacou a necessidade de uma solução definitiva.

Urgente

“Estamos solicitando estudos urgentes para resolver esse problema de forma eficiente. Não é só uma questão de conforto, mas de segurança. A água parada danifica o asfalto, gera buracos e coloca em risco quem passa por aqui todos os dias. Precisamos de uma solução definitiva para melhorar o escoamento e garantir mais segurança para a população”, aponta.

Para o vereador a adoção de medidas que otimizem a circulação viária, como readequação da sinalização, alterações geométricas ou outras intervenções pertinentes, poderá contribuir significativamente para a melhoria da mobilidade urbana na região.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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