O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências à Guarda Municipal de Americana (Gama) para que intensifique o patrulhamento ostensivo na Praça Comendador Müller.

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Segundo o parlamentar, moradores tem relatado preocupação com a presença constante de pessoas abordando pedestres e comerciantes de forma recorrente, causando transtornos, desconforto e sensação de insegurança.

Fala Marcos Caetano

“Essa realidade tem impactado diretamente no movimento dos estabelecimentos comerciais, inibindo a presença de clientes nos quiosques e prejudicando significativamente a atividade econômica local. Não podemos permitir que situações como essa, que geram insegurança e prejuízos aos trabalhadores, continuem”, afirma Marcos.

O parlamentar pede que a Gama realize rondas ostensivas na Praça Comendador Müller visando a segurança dos comerciantes locais e a população e pergunta quais ações imediatas podem ser implementadas para reduzir a sensação de insegurança e os prejuízos relatados pelos comerciantes; quais orientações a Gama oferece aos comerciantes para acionamento rápido em situações que comprometam a segurança; e se existe integração com outros órgãos para garantir, simultaneamente, segurança pública e ordenamento do espaço.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.