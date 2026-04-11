Hortolândia retoma programa de alimentos que beneficia mais de mil pessoas

Com um investimento de R$ 325 mil, iniciativa beneficia também agricultores quilombolas do Vale do Ribeira

Hortolândia retomou as atividades do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para o ciclo de 2026. Criado pelo Governo Federal em 2003, o Programa acontece no município em parceria com a Prefeitura, por meio do Banco de Alimentos da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A iniciativa busca tanto promover o acesso das pessoas à alimentação, principalmente as mais vulneráveis, quanto incentivar a produção da Agricultura Familiar.

As entregas iniciadas em março seguirão cronograma regular até agosto de 2026. Atualmente, o PAA atende ao todo 1.050 pessoas em Hortolândia, segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em Hortolândia, o PAA é coordenado pelo Departamento de Segurança Alimentar, que, neste ano, dispõe de R$ 325 mil para executar o programa, valor maior que o de 2025, que foi de R$ 152 mil. O investimento é utilizado na modalidade de Compra com Doação Simultânea. Com uma previsão de aquisição de 50 toneladas de alimentos, o programa conecta a produção de 45 agricultores familiares diretamente à rede socioassistencial da cidade, beneficiando mais de mil pessoas atendidas por 11 entidades cadastradas. O volume representa o dobro do que foi registrado no ano anterior.

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o grande destaque desta oferta é o foco na produção de povos tradicionais. É que o programa inclui, nesta edição, agricultores do Vale do Ribeira ligados à Cooperquivale, oriundos de comunidades quilombolas como Porto Velho, Nhunguara, São Pedro e Ivaporunduva. A presença desses produtores reforça o papel do PAA no respeito à diversidade cultural e no fortalecimento econômico desses territórios.

Diferencial em Hortolândia

Além da valorização social, o município oferece um diferencial logístico estratégico: a retirada dos produtos é feita por transporte próprio da Prefeitura de Hortolândia. Essa medida reduz os custos para os agricultores que, em muitas cidades, precisam arcar com o frete, ajudando diretamente no valor final recebido pela produção e garantindo que os alimentos cheguem frescos às OSCs (Organizações da Sociedade Civil) credenciadas.

No cotidiano das entidades, o impacto da chegada dos alimentos é visível através do trabalho voluntário. Manoel Messias Alves, de 61 anos, atua há mais de uma década na organização Irmão Américo, no Jardim Amanda. Ao lado da esposa, ele transporta semanalmente os alimentos do Banco até a sede da organização, que hoje atende cerca de 23 famílias.

“Eu faço a minha parte, mas com certeza o trabalho e essa parceria com o Banco é essencial para as famílias atendidas. São pessoas que realmente precisam, que ficam gratas e felizes pela qualidade dos produtos recebidos. E claro, também me sinto feliz e grato por fazer parte disso”, afirma Alves.

Cozinha Experimental

Para assegurar que o público saiba aproveitar todos os produtos, os nutricionistas do Banco de Alimentos utilizam a Cozinha Experimental. No espaço, elas preparam os alimentos oferecidos e criam receitas para auxiliar na preparação diária. Segundo a nutricionista do Departamento de Segurança Alimentar, Ester Mendes de Oliveira, muitas famílias têm contato pela primeira vez com alguns desses alimentos, e a cozinha auxilia justamente para oferecer ideias de preparos diferentes e garantir o aproveitamento integral dos produtos.

“Essa integração contribui para a geração de renda no campo, amplia o acesso a alimentos in natura e minimamente processados e fortalece as ações de enfrentamento à insegurança alimentar”, explicou a profissional.

Confira abaixo as instituições credenciadas beneficiadas:

AMAAH (Associação de Mães e Amigos do Autista de Hortolândia) APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Hortolândia) Grupo da Fraternidade Espirita Irmão Américo Associação Casa Da Criança Feliz Associação Beneficente Pedra Viva – Moriah Centro de Convivência Social da Criança e do Adolescente Casa Nova Esperança Centro Comunitário São Pedro Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais /ADRA – Vinde a Mim Casa Betânia da Paz União Central Brasileira Da Igreja Adventista Do 7ª Dia (Asa Remanso) Contato Obras Sociais e Educacionais