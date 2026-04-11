Cheesecake- Uma sobremesa sofisticada, cremosa e com a intensidade das cerejas frescas.

Prepare-se para conquistar paladares com este cheesecake que une a suavidade do cream cheese ao frescor das cerejas, finalizado com uma geleia envolvente de vinho do Porto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma combinação perfeita entre doce e ácido, que transforma cada fatia em uma experiência inesquecível.

Ideal para surpreender em ocasiões especiais ou simplesmente para se deliciar sem pressa.

Confira o passo a passo!

Cheesecake de Cerejas

Ingredientes:

Base

200 g de Biscoito Maisena Piraquê

¼ de xícara (chá) de açúcar mascavo

100 g de manteiga em temperatura ambiente

Creme

6 ovos

3 xícaras (chá) de açúcar

600 g de cream cheese

suco de 1 limão

1 colher (chá) de aroma de baunilha

Geleia de cereja e vinho do Porto

500 g de cerejas frescas sem caroço (ou congeladas)

1 xícara (chá) de açúcar

suco de 1 limão

½ maçã sem casca ralada

⅓ de xícara (chá) de vinho do porto

Modo de Preparo:

Base

Triture o biscoito até farofa fina. Em um recipiente, junte o biscoito, o açúcar mascavo e a manteiga até obter uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível de 24 cm de diâmetro com a massa, pressionando com uma colher para que a superfície fique lisa. Leve à geladeira.

Creme

Na batedeira, bata os ovos por 1 minuto. Acrescente os ingredientes restantes e bata por mais 20 minutos em velocidade baixa. Despeje o creme sobre a massa gelada. Asse em forno pré-aquecido a 160 °C, por cerca de 50 minutos ou até a superfície esteja dourada. Aguarde esfriar e refrigere por pelo menos 4 horas antes de servir.

Geleia de cereja e vinho do Porto

Separe 100 g das cerejas e reserve. Pique o restante grosseiramente ou coloque no multiprocessador. Leve ao fogo as cerejas picadas, o açúcar, 100 ml de água, o suco de limão e a maçã ralada. Cozinhe até consistência de purê leve. Adicione o vinho do porto e o restante das cerejas, cozinhe mais um pouco, espere esfriar e reserve resfriado.

Montagem

Na hora de servir, desenforme o cheesecake e cubra com a geleia de cerejas.

Dica: sirva a cheesecake no dia seguinte, fica uma delícia.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 60 minutos