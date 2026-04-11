Cheesecake- Uma sobremesa sofisticada, cremosa e com a intensidade das cerejas frescas.
Prepare-se para conquistar paladares com este cheesecake que une a suavidade do cream cheese ao frescor das cerejas, finalizado com uma geleia envolvente de vinho do Porto.
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Uma combinação perfeita entre doce e ácido, que transforma cada fatia em uma experiência inesquecível.
Ideal para surpreender em ocasiões especiais ou simplesmente para se deliciar sem pressa.
Confira o passo a passo!
Cheesecake de Cerejas
Ingredientes:
Base
- 200 g de Biscoito Maisena Piraquê
- ¼ de xícara (chá) de açúcar mascavo
- 100 g de manteiga em temperatura ambiente
Creme
- 6 ovos
- 3 xícaras (chá) de açúcar
- 600 g de cream cheese
- suco de 1 limão
- 1 colher (chá) de aroma de baunilha
Geleia de cereja e vinho do Porto
- 500 g de cerejas frescas sem caroço (ou congeladas)
- 1 xícara (chá) de açúcar
- suco de 1 limão
- ½ maçã sem casca ralada
- ⅓ de xícara (chá) de vinho do porto
Modo de Preparo:
Base
- Triture o biscoito até farofa fina.
- Em um recipiente, junte o biscoito, o açúcar mascavo e a manteiga até obter uma massa homogênea.
- Forre uma forma de fundo removível de 24 cm de diâmetro com a massa, pressionando com uma colher para que a superfície fique lisa. Leve à geladeira.
Creme
- Na batedeira, bata os ovos por 1 minuto. Acrescente os ingredientes restantes e bata por mais 20 minutos em velocidade baixa.
- Despeje o creme sobre a massa gelada.
- Asse em forno pré-aquecido a 160 °C, por cerca de 50 minutos ou até a superfície esteja dourada. Aguarde esfriar e refrigere por pelo menos 4 horas antes de servir.
Geleia de cereja e vinho do Porto
- Separe 100 g das cerejas e reserve.
- Pique o restante grosseiramente ou coloque no multiprocessador.
- Leve ao fogo as cerejas picadas, o açúcar, 100 ml de água, o suco de limão e a maçã ralada.
- Cozinhe até consistência de purê leve. Adicione o vinho do porto e o restante das cerejas, cozinhe mais um pouco, espere esfriar e reserve resfriado.
Montagem
Na hora de servir, desenforme o cheesecake e cubra com a geleia de cerejas.
Dica: sirva a cheesecake no dia seguinte, fica uma delícia.
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
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