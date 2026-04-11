A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste informou, por meio de nota, que a ação no condomínio Manacás foi apenas para encerrar um evento de ‘pancadão’ na madrugada após demanda de moradores de bairros vizinhos.

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Segundo a Guarda, a ação resultou em 5 veículos recolhidos e 3 homens feridos, 2 de forma leve e um terceiro que acabou fugindo ao ser levado para o Pronto de Socorro.

Nota da Guarda

Após inúmeras ligações recebidas pela GCM, por volta da uma hora da madrugada, moradores do Bairro Bosque das Árvores , Sta Rita , Inocoop e outros bairros próximo informavam sobre um pancadão no Bosque das Árvores com som excessivo , veículos realizando manobras que colocavam a vida de pessoas em risco.

Mediante as informações e solicitações de providências , as viaturas deslocaram até o local informado, em frente ao Condomínio Manacá. As viaturas pararam cerca de 200 metros do local, onde os dispositivos sonoros e luminosos das viaturas foram acionados e uma linha com GCMs a pé foi formada afim de que os participantes da desordem (cerca de 300 pessoas) deixassem o local de forma pacífica.

Ao se aproximar do local a GCM foi recebida com pedras e garrafas sendo necessário o uso de bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispersar os agressores, ficando no local alguns carros e motos que impediam o trânsito e auxiliava na interdição da via, que foram levados para um ponto mais distante da aglomeração para as providências cabíveis.

Após cerca de 15 minutos 2 grupos de agressores que adentraram ao Condomínio Manacá passaram a jogar pedras e garrafas contra os GCMs sendo necessário nova intervenção com granadas de efeito moral e gás lacrimogênio e disparos de elastômero sendo um dos grupos disperso e outro se homiziou atrás de um muro e intensificou os arremessos de pedras contra os GCMs que adentraram ao local e conseguiram com o uso dos equipamentos menos letais dispersar por completo os agressores.



Ao final quando o primeiro veículo era colocado sobre o guincho um grupo em meio a mata e ao lado condomínio arremessou pedras contra as viaturas acertando e ocasionando danos em um veículo devidamente estacionado que se encontrava pelo local cujo proprietário não foi localizado, os agressores foram dispersos, os 05 veiculos foram recolhidos e após 2 horas de operação a GCM restabeleceu a ordem pública por completo e deixou o local.

Dois indivíduos procuraram atendimento médico com lesões superficiais não havendo necessidade de curativo ou medicação e 01 indivíduo outro evadiu da unidade assim que a viatura chegou no Pronto Socorro.

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