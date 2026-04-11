Nova Odessa abre inscrições para processo seletivo de estágio de nível superior

Bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 e auxílio-transporte municipal; inscrições vão até 14 de abril de 2026 no site do CIEE

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Edital nº 01/2026, abriu inscrições abertas para processo seletivo de estágio destinado a estudantes de nível superior. As vagas são para formação de cadastro reserva em diversas áreas, conforme especificado no Anexo II do edital.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da municipalidade no programa de estágios. O período de inscrições e de resposta ao questionário de análise curricular começou dia 31 de março e vai até às 12h do dia 14 de abril.

Os estudantes convocados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 mensais para uma carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias). Além disso, terão direito ao auxílio-transporte municipal.

Nova Odessa

Podem se inscrever gratuitamente estudantes de cursos superiores de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Direito, Educação Especial, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia e Serviço Social, conforme semestres constantes da lista no Anexo II do Edital nº 01/2026.

É indispensável que o candidato mantenha seu cadastro atualizado no portal do CIEE (https://web.ciee.org.br/login) e salve o número de telefone e WhatsApp do CIEE (3003-2433) nos contatos do seu celular.

Todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis em:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/14055/detalhe

Dificuldades durante o período de inscrição devem ser comunicadas pelo telefone/WhatsApp 3003-2433 (CIEE) ou por meio do próprio site.