Piovezan anuncia R$ 28 milhões em investimentos: convênios com Estado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quinta-feira (9) junto da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, a assinatura de convênios com o Governo do Estado de São Paulo que garantem mais de R$ 28 milhões em investimentos para o Município, contemplando áreas como esporte, saúde, educação, infraestrutura e assistência social. As conquistas foram consolidadas durante a participação do Município na Caravana 3D, realizada em Campinas.

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Entre os principais destaques está o convênio de R$ 20 milhões para a implantação do Complexo Aquático do Parque Araçariguama, que inclui a conclusão da Piscina do César Cielo, obra aguardada há mais de 15 anos, além da construção de um ginásio poliesportivo coberto, piscina semiolímpica aquecida, arquibancadas, vestiários, lanchonete, espaços para artes marciais, ginástica artística, tênis de mesa e entre outros. Ao todo, o complexo deve atender entre 5 e 10 mil pessoas por semana, com foco na democratização do acesso ao esporte, especialmente para crianças, idosos e pessoas em reabilitação.

Na área da saúde, o Município garantiu o aporte de R$ 980 mil para a implantação de 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Santa Bárbara. A obra já havia sido iniciada com recursos próprios e, com o apoio estadual, avançará para a fase de conclusão, ampliando a capacidade de atendimento de alta complexidade para crianças.

Em assistência social, o destaque é a implantação do Programa SuperAção SP, com investimento de R$ 1,9 milhão. A iniciativa atenderá mais de 250 famílias em situação de vulnerabilidade social, com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais e terapeutas. O acompanhamento será realizado por até dois anos, com metas voltadas à segurança alimentar, qualificação profissional, retorno aos estudos e inserção no mercado de trabalho, incluindo incentivos financeiros progressivos conforme o avanço de cada família.

Infraestrutura

Em infraestrutura, foi liberado convênio de R$ 1,2 milhão para a reconstrução da ponte que liga os bairros San Marino e Laranjeiras/Planalto do Sol 2, danificada pelas chuvas recentes.

Também foi autorizado o convênio da revitalização de área para prática de esportes e lazer no bairro Conjunto Roberto Romano, com investimento de R$ 303,3 mil. Localizado entre as ruas Vereador Leonel Graciani, Dr. Edson dos Santos Mano, Pe. Arthur Sampaio e Hilda Heleno de Oliveira, o espaço receberá melhorias e nova estrutura para atividades esportivas e de convivência, ampliando as opções de lazer para a população da região.

Outro reforço importante será a chegada de um novo caminhão-pipa, viabilizado com apoio do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado, que ampliará a capacidade de resposta do Município, especialmente em situações de combate a incêndios.

“Essa é uma parceria que tem dado certo. Voltamos com conquistas importantes que impactam diretamente a vida das pessoas, desde grandes obras estruturantes até ações sociais e de saúde. Seguimos trabalhando com responsabilidade, buscando recursos e tirando projetos do papel para fazer Santa Bárbara avançar cada vez mais”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e ao deputado estadual André do Prado pelo apoio e parceria com Santa Bárbara d’Oeste. Seguimos trabalhando, buscando recursos e tirando projetos do papel para fazer Santa Bárbara avançar cada vez mais”, complementou.

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