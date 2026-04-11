Em tarde de pouca inspiração em Salvador, o São Paulo foi superado pelo Vitória, por 2 a 0, no Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O time tricolor sentiu o desfalques de jogadores importantes e produziu pouco diante do rival baiano.

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A equipe são-paulina ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo e ficou ainda mais exposta depois de mexidas ruins do técnico Roger Machado. Cacá e Ramon marcaram fizeram os gols da partida.

Apesar de estar desfalcado de alguns de seus principais jogadores (Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia, Bobadilla e Calleri), o São Paulo tentou adotar uma postura de protagonismo no Barradão.

São Paulo e Roger

O time de Roger Machado ficou por mais tempo com a posse de bola e buscou marcar o Vitória no campo de defesa para sufocar o adversário. A equipe tricolor levou perigo em finalizações de Artur, dentro da área, e Marcos Antônio, em chute de longa distância.

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