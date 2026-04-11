O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a Estação Elevatória de Esgoto EEE6 Cordenonsi, localizada na Avenida Bandeirantes.

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No documento, o parlamentar relata que após verificação no local foram constatados indícios de que a estação elevatória possa estar inoperante há um período significativo, situação que pode estar ocasionando o lançamento de esgoto in natura no Ribeirão Quilombo.

Fala Gualter

“Isso é um fato grave, que envolve possível falha na prestação de serviço público essencial de saneamento básico, com potenciais impactos ao meio ambiente e à saúde da população, razão pela qual se faz necessária a devida apuração e esclarecimento por parte do órgão responsável”, afirma Gualter.

O vereador questiona se a estação está em pleno funcionamento; em caso positivo, pede que seja detalhada sua situação operacional; em caso negativo, informar desde quando a estação se encontra inoperante e os motivos da paralisação. Pergunta, ainda, quais medidas foram adotadas pelo DAE para a manutenção, reparo ou regularização da estação; qual o destino do esgoto coletado na região atendida pela referida estação durante eventual período de inoperância; quem é o responsável técnico pela operação e manutenção da estação e se houve registros de falhas, interrupções ou manutenções nos últimos doze meses, com o envio de relatórios.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de quinta-feira (14). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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