Foi parar no Guinness- A inteligência artificial aplicada à educação pública no Brasil acaba de atingir um novo patamar. A edtech brasileira Estudo Play conquistou o reconhecimento oficial do Guinness World Records ao registrar o maior volume de redações manuscritas corrigidas por inteligência artificial em um único mês.

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Foram mais de meio milhão de textos avaliados a partir de produções de estudantes do ensino médio da rede pública de Minas Gerais.

O marco foi alcançado durante o Projeto Enem MG, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, entre setembro e outubro de 2025. A iniciativa utilizou tecnologia proprietária para corrigir redações escritas à mão, posteriormente digitalizadas e analisadas com base nos critérios do Enem.

Ao todo, em 2025, cerca de 5 milhões de redações foram processadas pela Inteligência Artificial Estudo Play, sistema desenvolvido para avaliação textual em larga escala, com precisão, padronização e aderência aos critérios do exame. Desse volume, mais de 461 mil textos corrigidos em um único mês garantiram o recorde mundial certificado pelo Guinness.

“Esse recorde posiciona a Estudo Play como parceira estratégica da educação brasileira e global na aplicação da inteligência artificial às aprendizagens significativas, com Minas Gerais na vanguarda desse movimento. Trata-se de um orgulho nacional que evidencia o avanço da tecnologia educacional no país”, afirma Helber Vieira, diretor institucional da Estudo Play.

O desempenho expressivo é resultado de uma estratégia consistente de expansão e impacto. A tecnologia da Estudo Play utilizada no projeto, foi desenhada para operar em ambientes reais de ensino: as redações são produzidas manualmente em sala de aula, digitalizadas e submetidas à análise automatizada, permitindo escala sem abrir mão da autenticidade da produção escrita dos estudantes.

Alem do Guinness

O feito também reforça uma tendência crescente no setor: o uso de inteligência artificial para ampliar acesso, escala e qualidade na educação pública. A plataforma da empresa integra trilhas personalizadas de aprendizagem, videoaulas com tradução em Libras, simulados, prática contínua de redação e relatórios analíticos que apoiam gestores e educadores na tomada de decisão.

Com o reconhecimento internacional, a Estudo Play se posiciona no centro do debate sobre o futuro da educação, ao demonstrar que é possível combinar escala, qualidade e equidade por meio da tecnologia, tendo a escrita como eixo central do desenvolvimento acadêmico.

A cerimônia oficial de certificação do Guinness World Records aconteceu nesta quinta-feira, dia 9 de abril, na sede da Estudo Play, em João Pessoa (PB), reunindo autoridades da educação, representantes do poder público e convidados institucionais.

Sobre a Estudo Play

A Estudo Play é uma edtech brasileira que desenvolve soluções educacionais integradas para redes públicas, com foco na preparação para o Enem e outras avaliações. Sua plataforma reúne tecnologia, conteúdo pedagógico e inteligência artificial para oferecer trilhas personalizadas, videoaulas, simulados e correção de redações em larga escala, incluindo textos manuscritos alinhados aos critérios do exame. Em parceria com 18 redes estaduais entre elas Minas Gerais e Rio de Janeiro, a empresa já impactou centenas de milhares de estudantes, ampliando o acesso à educação de qualidade.

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